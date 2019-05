Gioia Tauro, un gatto entra in classe: il bidello lo uccide a bastonate davanti ai bambini

"E' una delle denunce più raccapriccianti mai ricevute nella mia carriera- afferma Antonio Marziale, Garante dell'Infanzia e Adolescenza della Calabria- Non riuscivo a credere a una cosa del genere e ho chiamato il dirigente della scuola, che ne era a conoscenza. Mi ha assicurato che il bidello sarebbe andato a scusarsi con gli alunni e avrebbe incontrato i genitori, ma non mi basta. Si tratta di un gesto gratuito e assassino, documentato fotograficamente dai ragazzini. Porterò la cosa all'attenzione dell'autorità giudiziaria e del ministro Bussetti".

Il fatto è avvenuto nella scuola elementare "Eugenio Montale" di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Emanuela Bignami, responsabile nazionale randagismo degli Animalisti, si scaglia anche contro i docenti: "Siamo in un luogo che dovrebbe essere d'insegnamento non solo delle materie scolastiche, ma di vita. I piccoli sono sotto shock, colpiti da una violenza efferata che l'insegnante non ha nemmeno provato a fermare. Servono pene molto più gravi per chi aggredisce gli animali".