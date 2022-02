Gimbe: "Senza vaccino 7,4 milioni di italiani, quasi la metà nella fascia 5-19 anni"

Ansa

Stando ai dati rilevati al 1° febbraio "sono 7,4 milioni le persone senza nemmeno una dose di vaccino, tra cui 2,46 milioni della fascia 5-11 anni e 693 mila della fascia 12-19 che influenzano la sicurezza delle scuole": lo afferma la Fondazione Gimbe nel suo rapporto settimanale indipendente (26 gennaio - 1 febbraio). "Ci sono anche 1,89 milioni di over 50 ad elevato rischio di malattia grave che alimentano i ricoveri in area medica e in terapia intensiva", aggiunge Gimbe.