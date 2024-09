Reggio Calabria, si riapre il caso sulla morte di Amedeo Matacena e della madre: indagata l'ultima moglie

Il caso sulle morti di Amedeo Matacena, ex parlamentare di Forza Italia, e di sua madre Raffaella De Carolis, è stato riaperto dalla Procura di Reggio Calabria, che ha iscritto nel registro degli indagati l'ultima moglie, Maria Pia Tropepi, 43 anni. La magistratura, infatti, ha disposto la riesumazione e l'autopsia delle salme di Matacena e della madre, deceduti entrambi a Dubai rispettivamente il 16 settembre 2022 e il 18 giugno dello stesso anno. Matacena si era trasferito da tempo per sfuggire alla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa legata al processo "Olimpia".