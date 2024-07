Bozzoli, l'appello del suocero: "Costituisciti" | Le ipotesi sulla fuga: dalle amicizie alla pianificazione per 9 anni

"Costuituisciti". L'appello a Giacomo Bozzoli, l'uomo condannato in via definitiva per l'omicidio dello zio (prima ucciso e poi gettato nel forno), arriva da Daniele Colossi, padre della compagna. "Mi auguro che il fidanzato di mia figlia si costituisca al più presto per il bene suo ma soprattutto per quello di mia figlia e del mio nipotino" ha detto attraverso l'avvocato Massimiliano Battagliola. "Per quanto mi riguarda posso solo dire - prosegue il suocero di Bozzoli - che nella vita ho sempre lavorato onestamente e rispettando la legge. Per questa ragione mi sono messo subito a disposizione degli inquirenti perché credo che questa sia la cosa migliore per tutti. Spero che la vicenda si concluda il prima possibile". Intanto si valutano tutte le ipotesi sulla fuga: dalle amicizie con albanesi e rumeni, alla possibilità che si trovi in Francia. Fino all'ipotesi che abbia programmato la fuga per nove anni.