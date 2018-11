Gessica Lattuca, il padre scrive: "Non penso facesse la prostituta, aiutateci a ritrovarla"

Da Agrigento il padre di Gessica Lattuca ha scritto una lettera a "Quarto Grado" per chiedere notizie sulla figlia scomparsa dal 12 agosto. "La mia ex moglie viveva con loro. Non si era accorta di nulla? Ma come è possibile", chiede Giuseppe.



Gli investigatori avevano sospettato che la sparizione della 27enne di Favara potesse essere connessa a un giro di prostituzione legato all'ex datore di lavoro della donna. "Io non credo che mia figlia facesse la prostituta: non capisco cosa vogliono quelle persone da lei", si domanda il padre.



La lettera continua con un appello: "Chiedo a tutti di aiutarci a scoprire la verità: mettevi una mano sulla coscienza e non parlate male di mia figlia".