Sparita in Germania, ricompare a Milano auto di lusso da 12 milioni di euro

Dagli accertamenti effettuati è emerso come il bolide fosse stato noleggiato a lungo termine con contratto di leasing, ma negli ultimi 6 mesi il locatario avesse interrotto il versamento delle rate. La supercar era poi stata venduta a una società milanese e lasciata in custodia presso la concessionaria. Sono in corso indagini per accertare eventuali profili penali della vicenda.