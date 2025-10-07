Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
OPERAZIONE DEI CARABINIERI

Auto di lusso rubate e vendute sul mercato arabo: svelato giro d'affari milionario

Eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'operazione "Palma"

07 Ott 2025 - 13:45
01:14 

Auto di lusso rubate in Italia e in Spagna, "ripulite" in Belgio e vendute negli Emirati Arabi Uniti. Eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'operazione "Palma", indagine del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Reggio Emilia coordinata dalla Procura reggiana contro un'associazione transnazionale dedita ai furti e al riciclaggio di auto di lusso. L'attività, sviluppata con la Guardia Civil - Uco e la Polizia Federale Belga, con il supporto di Europol ed Eurojust, ha permesso di far luce sul giro d'affari milionario con veicoli di lusso rubati in Italia e Spagna che, ripuliti in Belgio, partivano dal porto di Anversa alla volta dei mercati degli Emirati Arabi Uniti.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri