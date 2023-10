Germania, crolla impalcatura ad Amburgo: almeno 5 operai morti

Ad Amburgo, in Germania, almeno cinque operai sono morti e diversi sono rimasti feriti in un grave incidente avvenuto in un cantiere edile nel quartiere di Hafen City.

Le vittime stavano lavorando su un'impalcatura che è crollata. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, l'incidente è avvenuto nell'ex area portuale sul fiume Elba che è in fase di riqualificazione con uffici ed edifici residenziali, hotel e negozi.