A Genova due persone sono state arrestate perché la loro abitazione veniva utilizzata come una sorta di deposito della droga usata per rifornire i pusher del centro storico ma anche dei quartieri attigui come Oregina e Castelletto per un giro d'affari complessivo da 400mila euro. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno sequestrato cinque chili di droga tra cocaina e hashish, oltre a 11mila euro in contanti.