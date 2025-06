Genova, rivolta nel carcere di Marassi: due agenti feriti portati in ospedale

Rivolta nel carcere di Marassi, a Genova. Decine di detenuti avrebbero preso possesso di una sezione della casa circondariale dando vita a disordini in cui due agenti sono rimasti feriti. Sono intervenute diverse ambulanze del 118 e le forze dell'ordine: polizia e carabinieri sono fuori dalla struttura in attesa di valutare se entrare o meno. Il personale amministrativo è stato messo in sicurezza, mentre gli agenti sono in tenuta antisommossa. La polizia locale ha chiuso l'area circostante alla struttura.