'ndrangheta, arrestato a Genova il super latitante Pasquale Bonavota

È stato arrestato a Genova Pasquale Bonavota, inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità del ministero dell'Interno.

L'uomo, classe 1974, era ricercato per associazione di tipo mafioso e omicidio aggravato in concorso. Bonavota era l'unico soggetto rimasto in stato di latitanza dopo l'operazione Rinascita-Scott che, il 19 dicembre 2019, aveva portato all'arresto di 334 soggetti ritenuti appartenenti alle strutture di 'ndrangheta della provincia vibonese.