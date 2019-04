Genova, neonato muore dopo circoncisione fatta in casa

Un neonato è morto a seguito di una circoncisione fatta in una casa. E' avvenuto la scorsa notte a Quezzi (Genova): sulla vicenda indaga la squadra mobile. La madre e la nonna del piccolo, entrambe nigeriane, sono state portate in questura per essere interrogate. Sarebbero state le stesse donne a chiamare il 118. Una volta arrivati i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del neonato e chiamare la polizia.