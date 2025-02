A Genova è morta Elena, la diciottenne che viveva in un corpo di bambina

Nel suo profilo Instagram @ildiariodiunamammarara, la madre di Elena ha voluto raccontare gli ultimi difficili giorni della figlia: "Sono stati giorni difficili, pesanti, strazianti", ha scritto. Non è mancato però un pensiero rivolto a tutti coloro che sono stati accanto alla famiglia in un momento così delicato, dai medici agli amici: "Vorrei ringraziare tutto lo staff ospedaliero per essere stato al nostro fianco facendo tutto il possibile per aiutare Elena. Grazie a tutti gli amici che ci hanno preso per mano, ci hanno abbracciato e amato in questi momenti".