Genova, le tappe della ricostruzione del ponte sul Polcevera

Un ponte sicuro, facile da mantenere, che "dovrà durare mille anni" e bello, di "una bellezza genovese, che vada oltre ogni retorica e rappresenti il modo di essere di questa città": così sarà il nuovo viadotto sul Polcevera. Lo dice l'architetto e senatore a vita Renzo Piano dopo l'ufficializzazione della cordata che ricostruirà il ponte di Genova ispirandosi al suo progetto. Per Piano il commissario, il sindaco Marco Bucci, ha ritagliato il ruolo di supervisore: "Lo faccio a titolo gratuito".

Se tutto andrà secondo i piani, riferisce Il Messaggero, entro dicembre sarà consegnato l'intero impalcato: una struttura in acciaio, con una travata continua di 1.100 metri costituita da 20 campate e 22 piloni. I lampioni che illumineranno il manto stradale saranno 43, uno per ciascuna vittima della tragedia.



Il progetto, da 220 milioni di euro al netto dell'Iva, è ideato da Renzo Piano e affidato a Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr. "Durerà mille anni", ha assicurato l'archistar. Il nuovo ponte si ispira ad una nave ormeggiata, con una struttura priva di tiranti e una carreggiata larga dai 24 ai 26 metri.



L'inaugurazione è prevista per la primavera del 2020. "Sarà percorribile ad aprile del prossimo anno", ha annunciato il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto, Marco Bucci.