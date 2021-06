Genova, la mamma è in ospedale: carabiniere ospita in casa i suoi figli

ansa

Un serio problema di salute costringe la madre di due bimbi marocchini ad essere ricoverata in ospedale, in piena emergenza Covid, e rimanerci per una settimana. Suo marito vive in Francia, i suoi figli, di dieci e sei anni, sarebbero rimasti soli se non fosse intervenuto provvidenzialmente Alessandro Latino. Il carabiniere, di origini palermitane, non ci ha pensato due volte e ha deciso di ospitare i piccoli a casa sua. Ora l'Arma lo premierà come uno dei cinque migliori Comandanti di Stazione d'Italia del 2020 e per lui c'è anche la proposta per il Cavalierato della Repubblica. Siamo a Cicagna, nel Genovese.