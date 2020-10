Un carabiniere ricoverato per Covid aiuta un anziano a farsi la barba: la foto fa il giro del web

Il virus lo ha reso troppo debole anche solo per compiere un gesto quotidiano e banale come farsi la barba. Ma l'anziano signore nella foto ha la fortuna di essere ricoverato - in un ospedale di Roma - nella camera a fianco a quella di un carabiniere. Il militare nota le sue difficoltà, si alza dal letto e lo aiuta a radersi. Il bel gesto è stato immortalato e pubblicato sulla pagina Facebook dell'Arma, ricevendo migliaia di commenti, condivisioni e reazioni. "Siamo Carabinieri! Anche quando ricoverati in una stanza di ospedale, in un reparto Covid 19, ci prodighiamo per il nostro vicino di stanza, aiutandolo nei piccoli gesti quotidiani, per sconfiggere il virus con la solidarietà" il messaggio che accompagna la foto, insieme al classico hastag #PossiamoAiutarvi.