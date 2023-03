Genova, un escursionista precipita dal monte di Portofino e muore

Tragedia sul monte di Portofino (Genova), dove un escursionista è morto dopo una caduta.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo stava percorrendo una ferrata sul cosiddetto Sentiero del bacio, quando è precipitato per una cinquantina di metri. Sono intervenuti i soccorsi e l'elicottero dei vigili del fuoco, utilizzato per arrivare nella zona della caduta, un'area molto impervia. Ma per l'uomo non c'era più niente da fare.