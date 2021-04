Genova, dentista 91enne muore e lascia in eredità 5 milioni ai poveri

Una dentista di Genova in pensione, Angela Torelli, scomparsa a 91 anni lo scorso 12 marzo, ha lasciato quasi 5 milioni di euro in beneficenza: circa 2,5 milioni alla Lega del Filo d'Oro, 1,5 milioni ai bisognosi genovesi, assistiti dalle suore della congregazione Piccole sorelle dei poveri, e una casa sulle Dolomiti all'Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Lo racconta Il Secolo XIX. Esclusi dal testamento i parenti del cognato che avevano tentato di metterla sotto tutela.

Diseredati i parenti, ma al marito... - "Confesso che non riesco a perdonare le angherie che i parenti di mio cognato hanno inflitto a me e a mio marito e spero che il Buon Dio, cui chiedo sin d'ora perdono, non vorrà castigarmi per questo", ha lasciato scritto la 91enne nel testamento redatto dal notaio Piero Fracassi e affidato, per l'esecuzione, all'avvocato Simone Costa.

Al marito della dentista è andata una casa a Prato Nevoso. Mentre 20mila euro ciascuno sono stati destinati alla donna di servizio e all'amministratore che si occupava della gestione degli immobili di famiglia.

Il precedente - A febbraio, sempre a Genova, aveva fatto sensazione il lascito di una riservatissima ex professoressa di italiano di origini nobiliari, Marisa Cavanna, scomparsa a 96 anni lasciando circa 25 milioni in beneficenza a varie associazioni.