Genova, notte di scontri dopo il derby di Coppa Italia: 8 feriti e 10 fermati

Forse non hanno visto neanche il risultato finale della partita le frange di violenti che sono uscite dallo stadio Luigi Ferraris prima del fischio finale e si sono compattate e raccolte sotto la gradinata sud e sotto la nord pronte allo scontro; in mezzo circa 300 uomini delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri in assetto antisommossa, con mezzi blindati, gli scudi e i lacrimogeni che sono partiti in fretta per tenere separate le due fazioni e contenere i facinorosi.