CADUTA FATALE

Genova, cade da muraglione: una tredicenne è gravissima

La giovane è stata intubata e portata in codice rosso all'ospedale Gaslini

09 Mar 2026 - 11:17
© ansa

© ansa

Una ragazzina di circa 13 anni è in gravissime condizioni dopo essere precipitata da un muraglione di circa otto metri in via al Santuario delle Grazie, nel quartiere di Genova Voltri. È successo intorno alle 8.30. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con l'automedica e i carabinieri.

La giovane è stata intubata e portata in codice rosso all'ospedale Gaslini. I militari indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ti potrebbe interessare

videovideo

Sullo stesso tema