Genova, lutto nella famiglia dell'ex ministro Alfredo Biondi: il nipote e la vedova muoiono a poche ore di distanza

Il 45enne stroncato da un malore, l'anziana trovata in casa il giorno dopo. I famigliari: "Erano molto legati, nonna non avrebbe sopportato un altro dolore"

Il nipote stroncato da un malore Il 45enne Matteo Biondi, stava rincasando la sera del 31 dicembre, intorno alle 21, quando si è accasciato a terra per un malore prima di raggiungere il portone. Un passante che ha assistito alla scena ha chiamato l’ambulanza, e il personale del 118 ha provato a rianimare invano il 45enne, che è deceduto già prima di arrivare all’ospedale San Martino. Informatico presso una società privata, il nipote dell'ex ministro lascia un figlio di un anno e mezzo, a cui aveva dato il nome del nonno, Carlo, scomparso nel 2019. "Nostro fratello era una persona buona, e da quando era diventato genitore viveva per il figlio Carlo, che aveva chiamato come nostro padre", raccontano il fratello e la sorella di Matteo Biondi, Michele e Carlotta al Secolo XIX.

La nonna trovata in casa Alla tragedia, la mattina seguente un altro lutto nella famiglia Biondi: si è spenta infatti la vedova dell’ex guardasigilli, Giovanna Susan Biondi. È stata trovata morta nella sua casa. "La mattina del giorno dopo (2 gennaio, ndr) siamo andati con nostra zia da nonna Giovanna - raccontano ancora Michele e Carlotta Biondi - Volevamo dirle noi di persona cosa era accaduto a Matteo, perché la notizia ormai circolava e non volevamo che lo sapesse da altri. E purtroppo l’abbiamo trovata a letto, senza vita". Da quanto si apprende, la donna è morta per cause naturali a distanza di poche ore dal decesso del nipote. "Nonna non avrebbe sopportato questo terzo dolore dopo la morte di nonno e papà - raccontano ancora i nipoti al quotidiano genovese - Aveva un rapporto speciale con Matteo: nella tragica fatalità che è avvenuta, almeno non ha saputo di quest’ultimo dolore".

L'ex ministro e avvocato La donna era rimasta vedova nel giugno 2020, alla morte del marito Alfredo Biondi che aveva dedicato la sua vita al diritto e alla politica. Eletto alla Camera dei deputati nel 1968 e poi dal 1979 al 2001 prima nella fila del Partito Liberale Italiano e poi di Forza Italia, nel 2006 è stato eletto in Senato nelle fila di FI. È stato Ministro per le politiche comunitarie dal 1982 al 1983, Ministro per l'ecologia dal 1983 al 1985 e Ministro della giustizia dal 1994 al 1995. Dal 1987 al 1994 ha ricoperto la carica di vicepresidente della Camera dei deputati. Decano dei liberali italiani, è stato segretario del Partito dal 1985 al 1986 e poi presidente fino al suo scioglimento nel 1994. Partito al quale ha fatto ritorno nel 2011 una volta rifondato. Biondi è stato inoltre presidente del Consiglio Nazionale di FI dal 2004 al 2009. Nel 2011 è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

I funerali di entrambi ci saranno venerdì mattina, alle 11.30, nella chiesa di San Pietro, a Quinto. Se ne andranno via insieme, nonna e nipote, legati nell’ultimo viaggio come sono stati legati in vita.