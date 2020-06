Morto Alfredo Biondi, fu ministro della giustizia e noto avvocato penalista

Il cordoglio di Forza Italia - "Alfredo Biondi è stato una colonna del liberalismo, un garantista autentico e un galantuomo che ha illuminato per decenni la politica italiana. Quando finì la Prima repubblica scelse subito di aderire a Forza Italia e si battè come un leone, da ministro della Giustizia, per arginare gli effetti della falsa rivoluzione giudiziaria. Un grande esempio di coerenza con i valori della civiltà giuridica, e il suo insegnamento resta un'eredità preziosa da coltivare in questi tempi di giustizialismo senza limiti e senza regole. Noi siamo in campo per continuare le sue battaglie. Alla famiglia le più sentite condoglianze di tutto il gruppo dei senatori di Forza Italia". Lo scrivono in una nota i senatori di Forza Italia.

Gli incarichi politici - Parlamentare dal 1968 al 1972 e poi dal 1979 al 2008, ha ricoperto la carica di ministro per le politiche comunitarie, poi dell'ecologia e, nel primo governo Berlusconi (1994-95) quello di ministro della Giustizia. Vicepresidente della Camera dal 1996 al 2001. Segretario del partito liberale dal 1986 fino allo scioglimento nel 1994, per poi aderire a Forza Italia e al Pdl. Nel 2011 ritorna alla casa madre, il suo Partito liberale.