Milano, morto Filippo Penati: fu presidente della Provincia | A luglio l'ultima sentenza: "Mi sono ammalato per i processi"

Penati è morto nella notte alla Multimedica di Sesto San Giovanni, la città dove fu sindaco per due mandati. Fu poi presidente della Provincia di Milano e capo della segreteria politica di Pierluigi Bersani quando era segretario del Pd. Nel 2011 erano iniziati i guai giudiziari, a partire da quelli per un presunto sistema di tangenti, il cosiddetto "sistema Sesto", per cui è stato assolto e in parte prescritto.

I figli chiedono riserbo - Simone e Ilaria, i figli di Penati, hanno chiesto riserbo e rispetto del loro dolore e soprattutto il rispetto della sua volontà di andarsene "senza notizia e senza clamore". I funerali, per volere dello stesso Penati, avverranno in forma strettamente privata.

"Ammalato per colpa dei processi" - A luglio la Corte dei Conti della Lombardia aveva in appello condannato Filippo Penati e altre 11 persone per la vicenda della compravendita del 15% delle azioni della Milano-Serravalle dal gruppo Gavio che risale al 2005, stabilendo, in particolare, che Penati avrebbe dovuto versare oltre 19,7 milioni di euro "in favore della Regione Lombardia". E proprio quel giorno Penati si sfogò con la stampa annunciando la propria malattia: "I miei avvocati faranno ricorso e tutto questo si scioglierà come neve al sole", aveva detto Penati, per poi aggiungere: "Un anno fa mi è stato riscontrato un cancro, e i medici concordano che è anche conseguenza della mia vicenda giudiziaria. Da un anno sto combattendo. Questa è la sfida piu' importante della mia vita. Della vicenda Serravalle si occuperanno i miei legali".

Il sindaco Sala: "Ho perso un amico" - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato in un tweet Filippo Penati. "È mancato Filippo Penati. Non è il momento di giudizi politici e non voglio ricordare il suo profilo istituzionale. Per me è stato solo un amico - ha scritto Sala - a cui ho voluto bene e che ho accompagnato nell'ultima, dolorosa, fase della sua non banale vita".