Genova, abusi su una ragazza: due pallanuotisti condannati a oltre sei anni

Due studenti universitari, pallanuotisti che hanno militato in A, sono stati condannati a sei anni e sei mesi e a sei anni e tre mesi per aver abusato nel 2022 di una ragazza dopo una serata in discoteca a Genova. La pm Gabriella Dotto aveva chiesto la condanna a otto anni e due mesi e otto anni e sei mesi. Disposto il pagamento di una provvisionale di 50mila euro. I pallanuotisti hanno sempre detto che i rapporti con la giovane erano stati consensuali. Ai due è contestata anche l'accusa di revenge porn per avere scambiato alcuni video di rapporti sessuali, con donne consenzienti, su alcune chat con amici.