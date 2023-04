Genova, violentava la figlia 11enne della compagna: condannato a 12 anni

A Genova un 42enne marocchino è stato condannato a 12 anni di reclusione per abusi sessuali su una bimba di 11 anni, figlia della compagna.

Gli abusi si sono protratti per due anni. L'uomo approfittava dell'assenza della madre da casa, per motivi di lavoro, per abusare della bambina. La piccola era poi convinta dal patrigno a non raccontare nulla: "Tanto nessuno ti crederebbe". La madre però ha cominciato a nutrire sospetti e ha deciso di piazzare una telecamera nella camera da letto della loro abitazione, riprendendo così le violenze.