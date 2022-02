Genitori in età matura, mamma a 54 anni: “Non è una passeggiata e ne sono consapevole”

Diventare mamme in età matura è un argomento che suscita sempre polemiche. C'è chi non ci vede nulla di male, perché l'aspettativa di vita si è allungata e chi, invece, pensa il figlio venga penalizzato nel suo percorso di crescita. "Non è una passeggiata partorire a 54 anni" racconta Alessandra a "Pomeriggio Cinque".

Una decisione presa con coscienza - "Sono una mamma anziana, ma io sono ancora con mio marito, la bambina è felice, è il ritratto della gioia e dell'allegria. Non capisco perché criticate le mamme che fanno figli come me e non vi scandalizzate quando bambine di 15 anni partoriscono. Posso dare più stabilità io, no?".

La testimonianza di Alessandra e Costantin non è bastata a mettere tutti d'accordo.