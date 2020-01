Carmen Russo in bikini esplosivo per i 7 anni di Maria

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si concedono una vacanza in Africa per i 7 anni di Maria (li compie il 14 febbraio) e la coppia in piscina è esplosiva, come mostrano le immagini di Settimanale Nuovo. La ballerina fa acrobazie in acqua e il suo coreografo sceglie le posizioni migliori per esaltare il fisico della sua innamorata. In Kenya si rilassano e si coccolano: “Maria ci sorprende ogni giorno”.

Intanto pensano ai numerosi progetti tv a cui stanno lavorando e confessano: “Abbiamo detto no al Gf Vip spagnolo perché ci volevano in coppia e stare lontani da Maria per mesi sarebbe stato impensabile”.

E della loro coppia inossidabile dicono: “Abbiamo la consapevolezza di aver creato qualcosa di bello e cerchiamo di proteggere la famiglia. Lui per me è una figura fondamentale, mi dà la carica e l'energia di cui ho bisogno per affrontare la vita di ogni giorno: non metterei mai a rischio la nostra unione. La nascita di Maria ci ha cambiato la vita e fatto tornare indietro di vent'anni. Nostra figlia è l'elisir di giovinezza ed essere genitori è in assoluto la più bella esperienza da vivere”.

