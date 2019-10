60 candeline per Carmen Russo, da sex symbol a mamma dolcissima 

Tanti auguri Carmen Russo . Compie 60 anni la showgirl genovese tutta curve e simpatia. E' stata uno dei sex symbol più esplosivi degli anni 80, prima come protagonista di alcune commedie sexy e poi come prorompente cassiera di "Drive-In", per poi intraprendere una lunga carriera televisiva come ballerina e showgirl.

Una carriera iniziata giovanissima nel segno della danza classica quella di Carmela Carolina Fernanda Russo. Ma poi ben presto il corpo da pin up maggiorata è stato il viatico per un altro percorso. Carmen diventa così modella, partecipa a vari concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia, e ottiene le prime partecipazioni a film di genere. Tra gli anni 70 e 80 presta il suo volto e il suo corpo a commedie sexy come "Liquirizia", "L'infermiera nella corsia dei militari", "La settimana bianca", "Mia moglie torna a scuola" e "Paulo Roberto Cotechino, centravanti di sfondamento". L'ultimo film è del 1982, "Il tifoso, l'arbitro, il calciatore". Dopodiché Carmen viene scoperta dalla televisione e la sua carriera cambia radicalmente. Anche se a fine anni 70 aveva già partecipato a programmi come "Portobello" e "La bustarella", è con il ruolo di cassiera a "Drive-In" che la sua popolarità aumenta ulteriormente.

Arrivano poi "Risatissima" con Lino Banfi e Massimo Boldi, "Grand Hotel" e "Un fantastico tragico venerdì" con Paolo Villaggio. Tutti programmi nei quali oltre alla sua bellezza Carmen può mostrare la sua vena ironica e brillante. Sul finire degli anni 80 lascia la Fininvest per passare in Rai dove partecipa a "Domenica In" accanto a Gigi Sabani. Negli anni 90 arriva anche il successo all'estero, grazie alla conduzione per due anni de "La Batallas de las Estrellas", su Telecinco in Spagna.

Negli anni Duemila per lei inizia il periodo dei reality con la partecipazione alla prima edizione de "L'Isola dei famosi", nel 2003, Poi entra nel cast fisso di "Buona domenica" per tre stagioni. Seguono tante trasmissioni come ospite fisso, da "Mattino cinque" a "Domenica Live", Nel 2017 entra nella casa del "Grande Fratello Vip 2".

Impossibile non citare il suo rapporto inossidabile con Enzo Paolo Turchi, da sempre compagno professionale come coreografo e ballerino e nella vita. I due hanno avuto una figlia, Maria, nel 2013. La gravidanza a 53 di Carmen ha fatto molto parlare ma per lei è stata una scelta di vita importante e ora è una mamma felicissima e dolcissima.