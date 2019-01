Carmen Russo sconvolta per la morte della madre: l'affetto dei fan arriva via social

Carmen Russo piange mamma Giuseppina . E il mondo social si stringe attorno a lei. La showgirl ha annunciato con un post su Instagram la morte della adorata mamma, esprimendo pubblicamente il proprio dolore e la propria incredulità. Un post che ha raccolto decine di migliaia di like e centinaia di commenti in cui fan e gente comune ha avvolto Carmen in un forte abbraccio virtuale.

Il messaggio, firmato sia da Carmen che da Enzo Paolo Turchi, è rivolto direttamente alla madre di Carmen: "Cara MAMMA GIUSEPPINA ci hai lasciato e sei volata in cielo - scrivono - così abbiamo detto a Maria ,noi abbiamo il cuore a pezzi , non ci crediamo ,non accettiamo l’idea che non potremo più vedere il tuo sorriso o sentire la tua voce ".



E poi arriva il momento della dedica finale. "Grazie MAMMA Per avermi amato e cresciuto ,grazie per i valori che mi hai trasmesso.mi manchi Mamma ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore e ora sei con Papà la vostra mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre TI AMIAMO MAMMA GIUSEPPINA Carmen EnzoPaolo e Maria".