Carmen Russo e 'Cayetana': "Saremo mamma e figlia in un fotoromanzo"

Bionde, affascinanti e frizzanti. Carmen Russo e l'attrice spagnola Sara Miquel (la perfida Cayetana della soap "Una Vita" ) hanno posato insieme per "Grand Hotel". Le due saranno madre e figlia nel fotoromanzo in uscita il 7 dicembre dal titolo "Il patrigno e la matriarca". "Ci siamo incontrate solo qualche giorno fa, ma abbiamo scoperto di avere tanto in comune. E' come se ci conoscessimo da sempre" dicono.

"A legarci c'è la Spagna, che è la mia seconda casa", racconta Carmen. "Vi ho lavorato per vent’anni. Ero molto popolare, non c’erano altre showgirl che sapevano cantare, condurre, ballare e intrattenere il pubblico. Quattro anni fa mi sono fatta convincere da un mio amico regista a girare una soap. Anche questa è stata un’esperienza che abbiamo condiviso".



I punti in comune non finiscono qui perché, racconta Sara: "Anch'io, come Carmen, nasco ballerina. Per dieci anni la danza mi ha dato da mangiare: ho lavorato nei musical, esibendomi nei teatri di tutta la Spagna. Entrambe poi abbiamo conosciuto il nostro futuro marito sul lavoro ed entrambe lo abbiamo tenuto segreto". Ora a Sara non manca che diventare mamma: "È un sogno che voglio realizzare presto". "Io sono pronta a darle tutti i consigli che vorrà. Ci siamo scambiate foto, confidenze, segreti, vuoi che mi tiri indietro davanti a qualche dritta su pappe e pannolini?" conclude divertita Carmen.