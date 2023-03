Genitori avvelenati con le penne al salmone, Alessandro Leon Asoli confessa: confermata la condanna a 30 anni

Nel corso del processo di appello Alessandro Leon Asoli ha confessato di essere stato lui a uccidere il patrigno Loreno Grimandi e di aver tentato di assassinare la madre Monica Marchioni, il 15 aprile 2021, con un piatto di penne al salmone avvelenate con nitrito di sodio.

Il ventenne non aveva mai ammesso le proprie responsabilità. Nelle dichiarazioni davanti alla Corte di assise di Appello Asoli ha anche chiesto scusa dichiarando di aver maturato la decisione di confessare in un percorso psicologico in carcere.