Quasi 60mila invisibili, uomini e donne costretti a lavorare senza un contratto o con degli accordi irregolari: sono i lavoratori in nero scoperti dalla guardia di finanza in 17 mesi di attività, dall'1 gennaio del 2023 al 31 maggio di quest'anno. Gli accertamenti delle fiamme gialle, come emerge dal bilancio operativo, hanno consentito infatti di individuare 59.539 lavoratori irregolari, il 32% in più dei 45.041 scoperti nell'analogo periodo precedente.