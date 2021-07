Gb, la variante Delta spaventa: picco di 28mila nuovi casi | Festa in un locale a Codogno: scoppia focolaio Covid

Nuovo picco con oltre 28.700 contagi Covid alimentati nel Regno Unito dalla variante Delta: nelle ultime 24 ore, secondo i dati del governo, ne sono stati registrati 28.773, come non accadeva dalla seconda metà di gennaio, su quasi 1,2 milioni di tamponi. A Codogno, in un locale dopo una festa di fine anno scolastico, è scoppiato un focolaio Covid. Allerta dell'Onu: la pandemia ha "creato" 120 milioni di nuovi poveri.

Focolaio nel Lodigiano dopo festa in un locale a Codogno Diversi casi di ragazzi positivi al Covid si sono registrati nel Lodigiano dopo una festa che si è svolta in un locale di Codogno dieci giorni fa. Almeno 4 a Orio Litta dove 27 persone si trovano in isolamento fiduciario. Per questo il sindaco di Orio Francesco Ferrari ha fatto un appello agli abitanti. "Voglio chiedere ai miei concittadini, almeno in questi giorni - ha spiegato -, di indossare le mascherine come se fossimo ancora a due mesi fa, dato il focolaio. La pandemia andrà presto via, considerata anche la campagna vaccinale, ma, nel frattempo, bisogna avere ancora un po' di pazienza. Soprattutto noi, in questi giorni".

In Gb nuovo picco con oltre 28.700 casi, 37 i morti Nuovo picco con oltre 28.700 contagi Covid alimentati in Gran Bretagna dalla variante Delta: nelle ultime 24 ore, secondo i dati del governo, ne sono stati registrati 28.773, come non accadeva dalla seconda metà di gennaio, su quasi 1,2 milioni di tamponi. In aumento pure il totale dei ricoveri negli ospedali (tornato oltre quota 2.200) e i morti giornalieri, arrivati oggi a 37. I vaccini somministrati si avvicinano intanto a 80 milioni di dosi, con oltre il 64,3% degli over 18 interamente immunizzati e l'86,2% coperti da una dose.

Onu: "Nel 2020 120 milioni di nuovi poveri" Il coronavirus ha già lasciato forti strascichi sull'economia globale. Meno note, forse, sono le conseguenze dei cali del Pil sul bilancio delle singole famiglie oltre che rispetto ai passi avanti fatti in materia di sviluppo sostenibile. A fare il punto e lanciare l'allarme è il rapporto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2021 dell'Onu. Nel 2020 sono stati persi un equivalente di 255 milioni di posti di lavoro a tempo pieno. E il numero di persone che soffrono la fame - già in aumento prima della pandemia - potrebbe essere aumentato di un valore compreso tra gli 83 e i 132 milioni di individui. Nell'anno nero della pandemia, infatti, tra 119 e 124 milioni di persone sono state spinte verso la poverta' pari a una media di 120 milioni.

Biden: "La guerra contro il virus non è finita" "La guerra contro il virus non è finita. Adesso, mentre vi parlo, milioni di americani non sono ancora vaccinati e dunque non sono protetti e per questo sono a rischio, le loro famiglie sono a rischio e le loro comunità sono a rischio". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nelle sue considerazioni sul programma vaccinale negli Usa. "E questo - ha aggiunto - desta ancora maggior preoccupazione a causa della variante Delta".