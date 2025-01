Gas, in Italia scorte sotto il 70%: media europea al 61%

Scorte di gas in calo sotto al 70% in Italia e in Europa poco sotto il 61%, dopo un periodo di freddo intenso in tutto il continente. Lo riferisce Gas Infrastructure Europe, secondo cui con il 60,97% a 699,76 TWh l'Europa dispone di stoccaggi pari al 20% di un consumo medio annuo di 3.495,22 TWh. Simile il dato dell'Italia, con il 69,66% a 139,37 TWh, che raggiunge il 20,68% del consumo medio annuo di 673,87 TWh, mentre la Germania è al 18,79% del consumo medio annuo di 879,13 TWh, con il 65,03% di scorte a 163,56 TWh. In calo dell'1,04% a 46,39 euro al MWh i future su febbraio al Ttf, il principale mercato virtuale di riferimento per lo scambio del gas, di Amsterdam.