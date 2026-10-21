Caso Garlasco, Milo Infante a "Verità nascoste" si sottopone alla prova della scarpa 42

Nel video realizzato dal consulente Armando Palmegiani, Sempio sembra riuscire a indossare solo la sua taglia 44. Nella prova "Cenerentola" in studio, Infante dichiara di avere una 44 e mezzo e accetta di provare due modelli di scarpe simili a quelle repertate ma di taglie inferiori, rispettivamente una 43 e una 42. "Ho allargato leggermente le stringe e indosso un paio di calzini estivi", anticipa il conduttore mentre effettua il test con la prima calzatura.