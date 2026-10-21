Speciale Il delitto di Garlasco
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Caso Garlasco, Milo Infante a "Verità nascoste" si sottopone alla prova della scarpa 42

Il conduttore replica, in diretta, il test eseguito su Andrea Sempio, unico indagato per la morte di Chiara Poggi

21 Ott 2026 - 09:29
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© Da video

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Nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, l'impronta della scarpa resta uno dei nodi aperti che dividono Procura di Pavia e difesa di Andrea Sempio. Secondo i pm l'impronta 42 a pallini è compatibile con il suo piede pur essendo più grande. Nella puntata del 20 ottobre di "Verità nascoste" il conduttore Milo Infante si è sottoposto alla prova empirica eseguita sull'amico del fratello di Chiara. 

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Nel video realizzato dal consulente Armando Palmegiani, Sempio sembra riuscire a indossare solo la sua taglia 44. Nella prova "Cenerentola" in studio, Infante dichiara di avere una 44 e mezzo e accetta di provare due modelli di scarpe simili a quelle repertate ma di taglie inferiori, rispettivamente una 43 e una 42. "Ho allargato leggermente le stringe e indosso un paio di calzini estivi", anticipa il conduttore mentre effettua il test con la prima calzatura. 

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Poco dopo è stata la volta della replica con una scarpa taglia 42: anche in questo caso Milo Infante allenta il più possibile le stringhe e la indossa, a fatica, senza l'aiuto di un calzascarpe. Dopo aver mosso qualche passo in giro per lo studio dichiara di sentire "fastidio" ma di riuscire comunque a camminare. "Con questo non voglio dire che Sempio ha indossato scarpe diverse ma mi colpisce la prova che hanno fatto, perché fare una cosa del genere?", si domanda il conduttore.

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