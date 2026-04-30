Garlasco, i tre elementi che portano l'accusa a dire che Sempio era solo

La consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo porterebbe a un'ora della morte posticipata rispetto all'unica finestra (tra le 9.12 e le 9.35) in cui Stasi non aveva alibi. Come riporta Il Messaggero, per la consulenza "la finestra temporale dell'ora della morte potrebbe essere più vicina all'orario indicato dal medico legale Marco Ballardini, che collocava il decesso fra le 10.30 e le 12, più probabilmente fra le 11 e le 11.30. Alle 9.45 il cellulare di Chiara riceve uno squillo dal telefono del fidanzato e quindi, secondo la ricostruzione della Procura, l'omicidio slitterebbe in avanti. Nell'arco temporale in cui, è l'ipotesi accusatoria, Sempio si trovava di sicuro a Garlasco, senza un alibi. Lo scontrino del parcheggio a Vigevano, mostrato dall'indagato come prova che quella mattina si trovava lontano dalla villetta di via Pascoli, riporta infatti l'orario delle 10.18. Inoltre ci sono alcune telefonate che collocano Sempio a Garlasco".