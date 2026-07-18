Delitto di Garlasco, l'ex fidanzata di Andrea Sempio: "Mai stato violento nei miei confronti"

"Quarto Grado" trasmette in esclusiva le sommarie informazioni rilasciate dall'ex fidanzata di Andrea Sempio ai carabinieri. La ragazza racconta agli inquirenti di aver conosciuto Sempio nel 2015 e di aver avuto una relazione con lui di quasi tre anni. "Non ci sono mai stati episodi strani, a parte che non conoscevo i suoi genitori" racconta.
"Ci siamo lasciati perché lui non voleva prendersi delle responsabilità, e su questo è stato molto chiaro dall'inizio. Quando io ho voluto un tipo di relazione diversa ci siamo lasciati. Ci siamo continuati a sentire perché insieme ci trovavamo bene" prosegue la ragazza. E alla domanda dei carabinieri se Sempio avesse o meno un rapporto normale con il sesso, ha aggiunto: "Sì, è anche per quello che avevamo un'ottima intesa".
E in riferimento a un appunto di Andrea Sempio in cui scriveva che "si capiva che la sua ex avesse paura di lui" conclude: "Non ho mai avuto timore di lui, che pensasse questo è abbastanza importante, non me ne ha neanche mai parlato altrimenti glie lo avrei detto. Non ha mai fatto nulla di violento nei miei confronti e non mi hai mai forzata a fare nulla. Quando l'ho rivisto e ha provato a baciarmi io ho detto no, frequentavo un'altra persona".