Delitto di Garlasco, l'ex fidanzata di Andrea Sempio: "Mai stato violento nei miei confronti"

"Ci siamo lasciati perché lui non voleva prendersi delle responsabilità, e su questo è stato molto chiaro dall'inizio. Quando io ho voluto un tipo di relazione diversa ci siamo lasciati. Ci siamo continuati a sentire perché insieme ci trovavamo bene" prosegue la ragazza. E alla domanda dei carabinieri se Sempio avesse o meno un rapporto normale con il sesso, ha aggiunto: "Sì, è anche per quello che avevamo un'ottima intesa".