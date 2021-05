Garavaglia: "Il coprifuoco ha i giorni contati, spero via dal 2 giugno"

-afp

"Il messaggio del coprifuoco vale per l'emergenza, non per un periodo sereno con un'Italia in giallo". Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia parlando dell'allentamento delle restrizioni anti-Covid. "Credo che il coprifuoco abbia i giorni contati: ci auguriamo che venga ridimensionato in fretta e che dal 2 giugno non ci sia più ", ha concluso.