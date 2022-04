Gallerie, ospedali e strade: ecco come sprechiamo l'energia elettrica

Nonostante le preoccupazioni per il caro energia e l'ombra di un possibile taglio di rifornimenti di gas da parte della Russia, in Italia molte infrastrutture continuano a

sprecare corrente elettrica

"Fuori dal Coro"

per gallerie, strade ed edifici che restano illuminati anche di notte.ha mostrato alcuni casi eclatanti come quelli del Campus Einaudi di Torino o della sede dell'Università di Bergamo a Dalmine: gli edifici restano illuminati per tutta la notte nonostante siano chiusi e inutilizzati.

Non solo edifici, ma anche alcune gallerie sprecano energia: una di queste, a Lecco, che non è stata ancora mai aperta al traffico resta con le luci accese per 24 ore al giorno. Lo stesso avviene a Latina, dove sul lungomare, i lampioni restano illuminati anche di mattina: "C'è una questione tecnica da risolvere - spiegano dal Comune - se le luci non restano accese, la videosorveglianza non funziona, l'Amministrazione sta programmando un intervento".