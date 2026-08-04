La donna, secondo quanto ricostruito dagli agenti attraverso testimonianze e immagini di videosorveglianza, era in stato di alterazione dopo aver consumato alcolici. Sotto effetto di alcol, ha così raggiunto il bar gestito dall'ex compagno, prendendolo a schiaffi e minacciandolo dopo il tentativo dell'uomo di allontanarla. L'aggressione sarebbe poi proseguita nei pressi dell'abitazione del padre della vittima e successivamente all'esterno del locale: qui anche il padre dell'ex compagno sarebbe stato aggredito, con schiaffi al volto fino a farlo cadere a terra. Gli inquirenti hanno ricostruito che l'ex compagno è stato anche vittima di un tentativo di investimento da parte di un'auto. La donna e il conducente del veicolo sono stati entrambi identificati e denunciati, a vario titolo, per i reati di percosse, minaccia grave e tentate lesioni. Per la donna è stata disposta la sospensione del beneficio dell'affidamento in prova e la prosecuzione della pena nel carcere di Gallarate.