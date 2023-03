Sicurezza stradale, Bignami: almeno 12 ore di pratica per la patente di guida

"Essenziale agire sulla formazione"

Secondo Bignami, dunque, "non bisogna delegare tutto al sistema dei controlli. Per rendere più sicure le nostre strade è essenziale agire sulla formazione e quindi sulle scuole, partendo dalle elementari. Per questo stiamo lavorando per aumentare le ore di formazione. Dobbiamo lavorare sulle giovani generazioni, anche sulla percezione del pericolo da parte dei ragazzi, intervenendo nel loro processo di formazione".