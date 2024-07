Gaia Padovan: "Ho un tumore al seno. Non rimandate le visite, la prevenzione salva la vita"

Dolore ma anche fiducia. Nonostante la diagnosi, la giornalista Mediaset è consapevole che "non è una sentenza di morte. Perché se ti affidi alla scienza e non perdi la speranza o la fede per chi ce l’ha, puoi farcela", puntualizza. Condividendo, poi, le sue "regole" per vincere la battaglia: "Prima regola: Non cadere nel tranello internet perché tu non sei statistica, un terzo stadio può voler dire tutto e niente, ogni storia è unica. Affidatevi completamente alla medicina. Noi veneti abbiamo la fortuna di avere una eccellenza sotto casa, lo IOV centro di ricerca e cura tra i migliori d’Italia. Che ringrazio infinitamente", sottolinea. Concludendo con un consiglio che vale più di qualsiasi farmaco: "Fatevi supportare: che sia la vicina di casa, l’amica di sempre, il sorriso di un estraneo. Perché lo stress uccide il corpo, l’ossitocina (abbracci e sorrisi) - e la ricerca - lo fanno rinascere".