"Finché tutti gli esodati non saranno salvaguardati non si potrà parlare di superamento della legge Fornero". A parlare è Gabriella, 62 anni e quasi 30 di contributi, che dopo essere stata beffata dalla legge Fornero sperava di andare finalmente in pensione con ‘Quota 100’. Ma così non sarà. È lei stessa a spiegare la sua situazione ai microfoni di "Stasera Italia": “Noi esodati non possiamo decidere nulla, siamo stati espulsi dal mondo del lavoro ed è impossibile raggiungere queste quote imposte dal Governo”. Segretaria, licenziata nel 2010 dopo un'assenza successiva a un grave incidente, sperava fosse arrivato il suo momento e invece dovrà aspettare ancora: "La legge di bilancio è passata e noi non ci siamo dentro. Sono la testimonianza vivente di questa ingiustizia".