G7, scontri fra i manifestanti e le forze dell'ordine a Napoli

I manifestanti sostengono che la loro iniziativa sia stata un successo. "Più di 2mila persone - dicono - in piazza a Napoli hanno violato il dispositivo di sicurezza imposto dalla questura per dire chiaramente che il G7 della guerra non è il benvenuto. Una moltitudine determinata che con chiarezza ha detto che Napoli ripudia la guerra, il genocidio del popolo palestinese: Crosetto e i ministri del G7 a Napoli non passeranno. Le vostre guerre le ricacciamo indietro".