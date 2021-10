G20, nella bozza l'obiettivo di vaccinazioni mondiali al 70% entro metà 2022

Ansa

"Per aiutare a raggiungere gli obiettivi globali di vaccinare almeno il 40% della popolazione in tutti i Paesi entro fine 2021, e il 70% entro metà 2022", il G20 "prenderà iniziative per spingere le forniture di vaccini e prodotti medici essenziali" e "rimuovere i vincoli finanziari". E' quanto si legge in una bozza del comunicato che stanno negoziando i ministri delle Finanze e della Salute del G20.