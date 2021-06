Furto di identità su Instagram, “Striscia la Notizia” spiega come non farsi truffare 

Il furto di identità su Instagram è un fenomeno sempre più frequente. Vip e influencer, ma anche persone comuni lamentano sempre più spesso di essere derubati del proprio profilo social. "Striscia la Notizia" chiede alle vittime che si sono rivolte al tg satirico qual è la modalità utilizzata dagli hacker per sottrarre il profilo su Instagram. "Avevo fatto richiesta per la spunta blu, un gruppo di hacker turchi si sono spacciati per Instagram e mi hanno inviato un link dove cliccare. Così mi hanno rubato il profilo, adesso però chiedono dei soldi per restituirmi il controllo della mia identità virtuale", spiega Samantha Biale, una nutrizionista spesso ospite nei salotti in tv che si è rivolta a "Striscia" per raccontare la sua esperienza.

Il caso della nutrizionista non è isolato, anzi si tratterebbe di una truffa molto diffusa, lo testimonia anche Emanuela Folliero che spiega anche lei di essere hackerata più o meno con le stesse modalità dell'altra vittima. Chiara Squaglia, l'inviata del tg satirico, si rivolge allora a un informatico forsense che spiega come evitare di farsi truffare. "Controllare sempre il testo ricevuto su un motore di ricerca - consiglia l'informatico - è importante inoltre non inserire mai le proprie credenziali quando vengono richieste tramite un link o un messaggio non richiesto, anche perché i gestori dei social non le chiedono mai mediante queste modalità", conclude.