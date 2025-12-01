Roubaix (Francia), inviata di "Fuori dal Coro" sequestrata durante un'inchiesta

"Se continui a gridarmi nelle orecchie, ti tiro un destro", risponde il macellaio alla giornalista che nell'estratto video della clip si sente urlare e piangere, denunciando l'illegalità del gesto. L'inviata aveva fatto il proprio ingresso all'interno della macelleria halal provando a intervistarne i proprietari che, alle sue domande hanno risposto strappandole il cellulare di mano per decidere poi arbitrariamente di cancellare le immagini da lei girate. Costanza Tosi è stata trattenuta contro la sua volontà per circa un'ora, ostaggio nella macelleria islamica, da cui è riuscita a uscire solo dopo accese discussioni. Il giorno seguente ha denunciato alle autorità locali quanto successo.



"Ho veramente avuto paura. Quello che mi ha fatto più impressione è stato quando alle mie richieste d'aiuto le persone intorno a me non rispondevano, nessuno mi ha aiutata. Mi guardavano ma non facevano niente, quella disumanità mi ha terrorizzata" ha detto la giornalista ospite di Mario Giordano a "Fuori dal Coro".