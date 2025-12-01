Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Trattenuta contro la sua volontà

Roubaix (Francia), inviata di "Fuori dal Coro" sequestrata durante un'inchiesta

Le urla della giornalista Costanza Tosi minacciata in una macelleria islamica

01 Dic 2025 - 10:24
© Da video

© Da video

"Fuori dal Coro" ha mandato in onda le immagini esclusive del sequestro della giornalista Costanza Tosi in una macelleria halal di Roubaix, in Francia. L'inviata del programma di Rete 4 si trovava nella cittadina francese, in cui la presenza dei musulmani è preponderante, per realizzare un servizio sulla diffusione dell'Islam. 

"Se continui a gridarmi nelle orecchie, ti tiro un destro", risponde il macellaio alla giornalista che nell'estratto video della clip si sente urlare e piangere, denunciando l'illegalità del gesto. L'inviata aveva fatto il proprio ingresso all'interno della macelleria halal provando a intervistarne i proprietari che, alle sue domande hanno risposto strappandole il cellulare di mano per decidere poi arbitrariamente di cancellare le immagini da lei girate. Costanza Tosi è stata trattenuta contro la sua volontà per circa un'ora, ostaggio nella macelleria islamica, da cui è riuscita a uscire solo dopo accese discussioni. Il giorno seguente ha denunciato alle autorità locali quanto successo. 

"Ho veramente avuto paura. Quello che mi ha fatto più impressione è stato quando alle mie richieste d'aiuto le persone intorno a me non rispondevano, nessuno mi ha aiutata. Mi guardavano ma non facevano niente, quella disumanità mi ha terrorizzata" ha detto la giornalista ospite di Mario Giordano a "Fuori dal Coro".

Leggi anche

Francia, giornalista di "Fuori dal Coro": "Trattenuta contro la mia volontà in una macelleria halal"

Donne e Islam, il libro shock sul matrimonio musulmano promosso sui social

fuori dal coro
giornalista
sequestrata