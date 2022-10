Raccolgono 150 kg di funghi, italiani multati in Francia

In Francia, nei boschi e nelle foreste, la quantità massima di raccolta funghi al giorno per persona è di cinque chili. Nel caso in cui si oltrepassi il limite consentito, - come ricorda il Centro nazionale per i beni forestali - il trasgressore può essere punito con una multa che arriva fino a 45mila euro con il rischio di reclusione pari a tre anni.

"Vista la grande quantità di funghi, le guardie alsaziane della Brigata Verde hanno provveduto a verbalizzare i trasgressori transalpini prima del loro rientro in Italia ”si legge nel post du Facebook pubblicato dalle guardie campestri, che non hanno specificato l'importo della multa.