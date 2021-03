Fs: arriva il treno sanitario per il trasporto dei pazienti Covid

Trasporto pazienti in Italia e all'estero Il convoglio è stato realizzato da Trenitalia in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia. E' dotato di personale sanitario dedicato su carrozze equipaggiate con specifiche attrezzature mediche. Il treno verrà utilizzato per il trasporto pazienti verso altre zone d'Italia o all'estero per alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere, oltre a rappresentare un'integrazione al servizio sanitario territoriale per la gestione delle emergenze, in caso di utilizzo come posto medico avanzato.

Com'è composto il convoglio "E' stato realizzato in nostre officine di Voghera - ha spiegato l'a.d. di Fs italiane durante la presentazione - . E' dotato di 8 carrozze che possono trasportare fino a 21 malati. Non sarà solo legato al Covid. E' un treno che può circolare in tutta Europa ed è il primo di questo tipo in Europa". A bordo ci sono anche tre carrozze con posti letto di terapia intensiva per pazienti sottoposti a ventilazione, 21 ventilatori polmonari, un ecografo, due emogas analizzatore e 21 fra monitor e altre attrezzature. E davanti all'ingresso principale della stazione Termini è in funzione anche l'hub per la vaccinazione anti-Covid inaugurato nei giorni scorsi. "E' solo il primo. Ce ne saranno altri 11 in tutto il Paese per contribuire alle vaccinazioni", ha detto Battisti.

In arrivo anche il treno Covid-free "I primi di aprile realizzeremo un treno Covid-free che inizialmente, nella fase di test, andrà tra Roma e Milano" ha poi annunciato l'amministratore delegato di FS. "In collaborazione con Croce rossa faremo i test prima di salire a bordo sia a passeggeri e sia al personale", ha aggiunto Battisti assicurando: "Implementeremo questa soluzione soprattutto sulle destinazioni turistiche per l'estate e sarà un'occasione straordinaria per permettere a destinazioni come Firenze, Venezia, Napoli e tante altre di avere treni in assoluta sicurezza".