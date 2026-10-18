Frosinone, urta con il trattore un bracciante in bici e scappa: 36enne muore

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Ha urtato con il suo trattore la bicicletta a bordo della quale un bracciante agricolo stava rientrando a casa, facendolo cadere a terra fatalmente. Il 25enne si è allontanato, salvo poi ritornare sul luogo dell'incidente con un amico e tentare di rianimare l'uomo. Il giovane agricoltore è stato denunciato con l'accusa di omicidio stradale dai carabinieri della compagnia di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, alla procura di Cassino.
Lo scontro mortale
La dinamica dell'incidente al momento non è del tutto chiara. Secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, il 25enne era alla guida del suo trattore sabato sera lungo via Vicinale Fornacelle quando avrebbe inavvertitamente centrato la bici di Ruben Miah, un bracciante 36enne originario del Bangladesh. Quest'ultimo, di rientro dopo una giornata di lavoro nei campi, sarebbe caduto a terra morendo sul colpo.
L'allontanamento e i tentativi di rianimare la vittima
Il 25enne si sarebbe allontanato subito, per poi tornare in auto e con un amico poco dopo. Insieme avrebbero chiamato i soccorsi e tentato di rianimare il bracciante. La procura di Cassino ha disposto l'autopsia.