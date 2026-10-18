Frosinone, urta con il trattore un bracciante in bici e scappa: 36enne muore

Ha urtato con il suo trattore la bicicletta a bordo della quale un bracciante agricolo stava rientrando a casa, facendolo cadere a terra fatalmente. Il 25enne si è allontanato, salvo poi ritornare sul luogo dell'incidente con un amico e tentare di rianimare l'uomo. Il giovane agricoltore è stato denunciato con l'accusa di omicidio stradale dai carabinieri della compagnia di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, alla procura di Cassino.